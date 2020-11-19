وزير الإعلام: إجراء 9 ملايين «فحص كورونا».. والمملكة سجلت نجاحًا بموسمي الحج والعمرة

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إنه تم إجراء أكثر من 9 ملايين فحص لفيروس كورونا، والمملكة اليوم تعد من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، مع نجاح كبير في إدارة موسمي الحج والعمرة في ظل الجائحة.

وجدد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، التأكيد بأنه تمت إعادة إصلاحات للكثير من الأنظمة؛ أهمها عدم تمييز الأجور، وتحسين بيئة العمل، واستهداف نسبة توظيف للمرأة، بالإضافة إلى إلغاء الكثير من الإجراءات التي كانت تعيقه، وبفضل تلك الإصلاحات التي تمت بتوجيهات من ولي العهد، صعد ترتيب المملكة بتقرير البنك الدولي للمرأة من 25 إلى 70 العام الماضي، مشيرًا إلى أن القادم أفضل، وضرب مثلًا لحاجة المرأة قديمًا إلى معرفين لإثبات هويتها. أما الآن فبالهوية الوطنية والبصمة أُلغي كل ذلك.

وتابع إن «المشروعات العملاقة بمناطق المملكة المختلفة ستخلق آلاف الوظائف لأبنائنا وبناتنا»، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار، وستضرب بيد من حديد على يد كل من يتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن «حماية المستهلك أولوية قصوى.. ونحن لتجار الأزمة بالمرصاد».

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