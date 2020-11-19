المرور السعودي يوضح خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

وأكد المرور السعودي أنه يمكن الاستعلام خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

وأضاف المرور السعودي: اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

في السياق ذاته أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية والتي تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليهم أو على أحد أفراد الأسرة.

وأكدت منصة أبشر على موقع«تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية من خلال الدخول لحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي» ثم اضغط على استعلامات ثم اختر «المرور» ثم «الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية».

الاعتراض على المخالفات المرورية

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي، فإنه يتوجب أن يكون المعترض عبر أبشر مسجلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلية، ويمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

فيما يتوجب سداد المخالفات المرورية بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى، ويمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة، وفقًا للمرور السعودي.

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