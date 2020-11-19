بالفيديو.. وزير الإعلام: التعليم عن بُعد لم يكن خيارًا وتعرضه لصعوبات أمر طبيعي

أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن التعليم عن بُعد لم يكن خيارًا، وبحمد الله نحن أفضل من دول كثيرة طالبت بإغلاق مدارسها، ونشكر أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات.

وقال وزير الإعلام خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، التعليم عن بُعد كان الوسيلة الوحيدة لاستمرار التعليم وضمان سلامة أبنائنا وبناتنا وتعرضه لصعوبات تقنية أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن مشكلة التعليم واجهها العالم كله.

وأشاد بجاهزية المملكة التقنية وقدرتها على الوصول لـ4 ملايين و800 ألف طالب وطالبة و400 ألف معلم ومعلمة مارسوا دورهم من خلال منصة مدرستي.