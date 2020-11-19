وزير الإعلام: حماية المستهلك أولوية قصوى.. ولن نسمح بالتلاعب بالأسعار

أكد أنه لم يحدث أي نقص للغذاء والدواء في ذروة وباء كورونا
أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن حماية المستهلك أولوية قصوى للدولة، مشيرًا إلى أن المملكة لن تسمح باستغلال ضعاف النفوس لرفع الأسعار، وأن الدولة ستضرب بيد من حديد على يد كل من يتلاعب بها.
وأضاف وزير الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أنه لم يحدث أي نقص للغذاء والدواء في ذروة وباء كورونا، مشيرًا إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة كان قرارًا صعًبا، وأنه ستتم مراجعته مثل أي قرار آخر.
وأشار القصبي إلى أن فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال.
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