طلاب جامعة القصيم يطالبون بإجراء الاختبارات النهائية عن بُعد

ناشد طلاب وطالبات جامعة القصيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقد الاختبارات النهائية عن بُعد، أسوةً بغالبية جامعات المملكة التي أعلنت عقد الاختبارات النهائية لطلابها وطالباتها عن بُعد.

وقد صعدت مناشدتهم لتتصدر قائمة الموضوعات الأكثر مناقشةً في تويتر بالمملكة، في ظل سكوت الجامعة عن إعلان الآلية، بينما أعلنت نسبة كبيرة من جامعات المملكة عن آلياتها.

وأوضحوا عبر «تويتر» أن الهدف من مناشدتهم إجراء الاختبارات عن بعد، هو خوفهم من تفشي فيروس كورونا نتيجة تزاحم وتكدس الطلاب والطالبات داخل القاعات.

وطالبوا بسرعة إعلان آلية الجامعة حتى يتمكن بعضهم من الاستعداد إذا كانت الاختبارات حضورية بمقر كلياتهم.

يُشار إلى أن وزير الصحة توفيق الربيعة، قال خلال شهر أكتوبر الماضي إن المملكة تجني حاليًّا ثمار التزامها بالإجراءات الصحية، وتشهد انخفاضًا ملموسًا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» عامةً، والحالات في العناية المركزة خاصةً.

وحذر الربيعة، وفقًا لفيديو نشره الحساب الرسمي للوزارة على «تويتر»، من عودة الإصابات للارتفاع في الفترة القادمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأضاف: «نتوقع عودة الإصابات إلى الارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة، ما لم يلتزم الجميع ويحرصوا على تطبيق الإجراءات الاحترازية».

ولفت وزير الصحة إلى أن الجميع يلاحظون الموجة الثانية من الجائحة في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن تلك الدول تشهد موجة ثانية وقوية من فيروس كورونا المستجد، وأحد أسباب ذلك هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، أو التهاون في لبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة.

ونوه الوزير بأن الأبحاث في عدد من دول العالم، تجري على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن وزارة الصحة بالمملكة تتابع باهتمام تلك اللقاحات وجودتها.

وأردف الوزير قائلًا: «وحريصون جدًّا على تأمين اللقاح عند التأكد من مأمونيته وفاعليته.. نحن في مركب واحد، وتقصير البعض يؤثر على الجميع».