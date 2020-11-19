بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 50 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 29 حالة، وتلتها المدينة المنورة بتسجيل 24 حالة.

وسجلت جدة 20 حالة وحائل الدمام 13 حالة بكل منهما، وسجلت قرية العليا ووادي الدواسر 9 حالات بكل منهما وتم تسجيل 8 حالات في كل من أبها وينبع والجبيل فيما تم تسجيل 7 حالات في كل من: بريدة وخميس مشيط ونجران والمجمعة وضرماء والعيص، وسجلت 5 حالات في كل من: تبوك والهفوف والمبرز وتم تسجيل 4 حالات في الطائف، و3 حالات في كل من: عفيف، وعنيزة وبقيق وبلجرشي، والمظيلف ووادي الفرع.

وانحصرت الإصابات بحالتين فقط في عقلة الصقور والدلم والمخواة وخيبر وظهران الجنوب ووالنعيرية واصضم وبللسمر وتم تسجيل حالة واحدو في موقق والطوال وخباش والقوارة وبارق والدائر وحوطة السدير والخبر والزلفى والرس الظهران والخرمة وعيون الجواء والحناكية والقنفذة ورفحاء والسليل وحفر الباطن والمذنب ورأس تنورة.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الخميس، عن تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 354527، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 341956، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5729 حالة، فقد تم تسجيل 19 حالة وفاة، و411 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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