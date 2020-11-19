تدشين حملة الصلاة نور في الحرث

دشن محافظ الحرث إبراهيم الألمعي، يوم أمس، حملة «الصلاة نور»، بحضور رئيس هيئة محافظة الحرث صالح اليتيمي ومساعده محمد شراحيلي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية. و أوضح اليتيمي أن الحملة التي دشنها الرئيس العام في 19 محرم 1442، ومدتها 6 أشهر، والتي تنفذها الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة، تحتوي على برامج توعوية، ومصلى متنقل ولوحات إرشادية، وتم خلالها عقد العديد من الشراكات المجتمعية مع جهات حكومية وأهلية، من أجل دعم برامج الحملة.



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