وكيل محافظة محايل يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

وأم المصلين الشيخ عمر النحيلي، الذي أكد في خطبته أن صلاة الاستسقاء تأتي اتباعاً لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، عند الجدب وتأخر نزول المطر، وأوصى المصلين في خطبته بتقوى الله، وطاعته في السر والعلن، وإخلاص العبادة له والتوبة الصادقة النصوح، والتطهر من الذنوب والمعاصي، والإكثار من الصدقات، ودعا فضيلته المصلين إلى العطف على الفقراء، وصلة الأرحام وإصلاح ذات البين، والتمسك بمنهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والسير على خطى ديننا الإسلامي الحنيف، ومحاسبة النفس والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.
وسأل الله في ختام خطبته، أن ينزل علينا الغيث، ولا يجعلنا من القانطين، وأن يجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وأن يغيث به العباد ويسقي به البلاد، وأن يكون نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل.
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