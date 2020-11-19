جامعة الملك خالد تطلق المسابقة الطلابية بمناسبة البيعة السادسة

أطلقت جامعة الملك خالد أمس الأربعاء، المسابقة الطلابية بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تنظمها عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات. وأوضحت الجامعة أن المسابقة تأتي في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على كل مواطن، وتشمل خمسة فروع تتضمن الفيديو، والبود كاست والقصة الخبرية، والتصميم والتصوير، ويمكن الاطلاع على شروطها من خلال الرابط https://drive.google.com/file/d/1jdd0avmwP9psf0ploJvmoeikSR3p4OPg/view وتستمر لمدة أسبوع، حيث تم تخصيص 3 جوائز مالية لكل فرع من الفروع الخمسة.



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