القصبي: إصلاحات الرؤية شملت إعادة هيكلة 13 وزارة و72 نظاما

شدد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، على أن موضوع الضريبة هاجس لكل فرد وأسرة، وهو قرار مؤلم، كما وصفه سمو ⁧‫ولي العهد‬⁩ خلال كلمته الماضية، وخيار صعب جدًا، ولم يتخذ بسهولة بل كان وفقا لأرقام والتزامات عدة، ومشاريع وطموحات عدة، لافتا إلى أن القرار ستتم مراجعته بعد نهاية جائحة ⁧‫ كورونا ‬⁩.

وعن جائحة كورونا زف الوزير القصبي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للتواصل الحكومي، بشرى للمواطنين حيث قال: «أبشركم بأننا من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح فيروس ⁧‫كورونا».

‬⁩وعبر وزير الإعلام المكلف عن مدى الفخر بعدد من المنجزات التي تحققت قائلا: «فخورون بقيادة ⁧‫السعودية‬⁩ لقمة العشرين، التي استطاعت في ظل هذه الجائحة أن تدير الملف وحققت نتائج قوية، وبالتحول غير المسبوق في الرؤية من خلال التقارير الدولية، التي وضعت المملكة على رأس قائمة الدول في الاستجابة لجائحة كورونا، وإحدى أفضل 10 دول في احتواء تداعيات فيروس ⁧‫كورونا‬⁩. وفخورون بجنودنا البواسل سواء في الحد الجنوبي أو الصحة والقطاعات الأخرى، وفخورون بخدمة الحرمين الشريفين، وفخورون بقيادتنا التي ساعدتنا وهيئتنا على أن ننجز».

وشدد الوزير القصبي على أن الفساد العدو الأول للنمو والتنمية. مكافحته ليست شعاراً أو قراراً ممنهجا. مؤكداً أن التوجه هو استئصال الفساد من جذوره، حتى عودة كل ريال للمواطن، مضيفا بأن المبالغ المستردة من الفساد سيتم تسجيلها من ضمن الإيرادات، وستعلن في ميزانية كل عام وسيعاد ضخها لتمويل المشاريع.

أشاد الوزير القصبي بمخرجات ومنجزات رؤية السعودية 2030، ومساهمتها في تطوير الأنظمة واللوائح لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى مساهمة الرؤية فى إصلاحات هيكلية شملت 13 وزارة، وإصلاحات إجرائية لتحسين الخدمة للمواطن، وتنمية حياته وجودتها، حيث عُمل خلال السنوات القليلة الماضية 72 نظامًا ولائحة، فيما يبلغ عدد الأنظمة التي تُدرس أكثر من 200 نظام ولائحة.

وفي ملف التعليم في ظل جائحة كورونا، أكد وزير الإعلام المكلف، أن التعليم عن بُعد لم يكن خياراً، و نحن أفضل من دول كثيرة طالبت بإغلاق مدارسها.

وتابع: «أي منصة في بدايتها تواجه مشاكل عدة، لكن ⁧‫وزارة التعليم‬⁩ وفرت قنوات تلفزيوني، والعمل الأساسي في ⁧‫التعليم‬⁩ عن بعد هو لأولياء الأمور، حيث إن أولياء الأمور هم المؤسسة التعليمية الأولى».

لفت وزير الإعلام المكلف إلى أن 80% من الخدمات تُقدم اليوم إلكترونيًا، بفضل الجاهزية والاستباقية، التي مكنتنا من مواجهة الجائحة، وأهم ما فيها أمن الغذاء والدواء.

وشدد خلال حديثه للصحفيين على أن حماية المستهلك أولوية قصوى لدى الدولة، وقال: «لن يُسمح باستغلال ضعاف النفوس للتداعيات الاقتصادية، وسنكون لهم بالمرصاد، وقد تم رفع عقوبة التلاعب بالأسعار والسلع إلى مليون ريال، وأكد وزير الإعلام المكلف بقوله: وقمنا بـ 370 ألف جولة رقابية في 13 منطقة، رصدنا خلالها أكثر من 3700 مخالفة، وضبطنا قرابة 500 طن من المواد الغذائية».

وأكد أن المرأة نصف المجتمع، ومسؤولة عن تربية النصف الآخر، وأعيد إصلاح كثير من الأنظمة، أهمها تحسين بيئة العمل للمرأة، وعدم تمييز الأجور، واستحداث نسب توظيف.