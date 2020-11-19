بلدي ظهران الجنوب يخصص جلسة للاجتماع مع الشباب

عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب اليوم، جلسته رقم 75 برئاسة عوض آل المؤنس الوادعي، وحضور رئيس البلدية عوض آل سياف، وجميع أعضاء المجلس. وأوضح الوادعي أن الجلسة خُصصت للاجتماع مع عدد من شباب المحافظة، تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بضرورة إشراك الشباب في جلسات المجلس البلدي. وأضاف الوادعي أن عدداً من المقترحات والآراء، التي طرحها الشباب تركزت حول مشروعات المراكز الشبابية والترفيهية.

وبين أن المجلس أوصى بعقد شراكة مجتمعية مع «نشامى عسير» والفرق التطوعية في المحافظة، وتشكيل لجنة تختص بالمحافظة على المواقع السياحية والأثرية في المحافظة. وفي نهاية الاجتماع قام الشباب برفقة أعضاء المجلس، بجولة ميدانية على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، واستمعوا إلى شرح مفصل عن سير تلك المشروعات من رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف.