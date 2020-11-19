بلدي ظهران الجنوب يخصص جلسة للاجتماع مع الشباب

وبين أن المجلس أوصى بعقد شراكة مجتمعية مع «نشامى عسير» والفرق التطوعية في المحافظة، وتشكيل لجنة تختص بالمحافظة على المواقع السياحية والأثرية في المحافظة. وفي نهاية الاجتماع قام الشباب برفقة أعضاء المجلس، بجولة ميدانية على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، واستمعوا إلى شرح مفصل عن سير تلك المشروعات من رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف.
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