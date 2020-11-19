السعودية اليوم / أمانة الجوف تطلق خطتها السنوية بـ10 آليات مجهزة لمكافحة آفات الصحة العامة



سكاكا 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

‏دعمت أمانة منطقة الجوف فرق مكافحة آفات الصحة العامة بعشرة آليات حديثة، ضمن استعداداتها المتواصلة لتنفيذ خطتها السنوية لمكافحة آفات الصحة العامة ومعالجة تجمعات المياه والمستنقعات التي تنتج خلال مواسم الأمطار وذلك للحد من تكاثر وتوالد الآفات وما يترتب عليها من آثار صحية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بن عبيد العنزي, أن الآليات العشر تحتوي على أحدث أجهزة ومستلزمات مكافحة آفات الصحة العامة منها 8 آليات ضباب وآليتان مزودتان بأجهزة رذاذ متناهي الصغر بأحدث المواصفات للمساعدة على تنفيذ المهام الميدانية, مؤكداً حرص الأمانة على تسخير جميع الإمكانيات والمعدات والتجهيزات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خلال الأعمال الميدانية.

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19:43ت م

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