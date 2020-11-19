السعودية اليوم / اختتام فعاليات الملتقى التربوي الثالث بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل



الجبيل 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت اليوم ، فعاليات الملتقى التربوي الثالث، والذي أقامته كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بقسم المناهج وطرق التدريس (عن بعد ) تحت شعار نحو تعليم إبداعي، واستمر لمدة يومين.

وأوضحت عميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل الدكتورة دلال الشنقيطي، أن المتلقى يسعى إلى بناء المبادرات التعليمية والتربوية التي تواكب مسيرة رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق التحول الوطني للارتقاء بطرق التدريس، وتفعيل دور التقنيات التي تساهم في صقل القدرة لدى المتعلم على الفهم والتفكير وتصعيد الإبداع.

وأضافت بأن الملتقى يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تحقق الهدف الأساسي منه، وهو المساهمة في خلق بيئات تعليمية محفزة للإبداع وتنمية الوعي بإستراتيجيات وطرق تنمية الإبداع وتعزيز مفهوم وقيم المواطنة الرقمية.

من جانبها أفادت رئيسة قسم المناهج وطرق التدريس الدكتورة جواهر الغامدي، بأن الملتقى التربوي هو ملتقى مستدام يقام سنوياً لتقديم أفضل الأساليب والممارسات التربوية، التي يمكن من خلالها إثراء الخبرات التربوية للقائمات على العملية التعليمية في الجوانب التربوية والتقنية، في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، وفي هذا العام ركز الملتقى على التعليم الإبداعي لتحقيق أهداف وزارة التعليم وخاصة هدف تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.

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19:41ت م

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