السعودية اليوم / "الالتزام البيئي" و stc يوقعان عقد شراكة لتنفيذ برنامج مبادرة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر بحضور وزير "البيئة"



الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر اليوم وقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومجموعة Stc عقد مبادرة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر ضمن برنامج التحول الوطني الذي يعد أحد أهم مرتكزات برامج رؤية المملكة 2030.

ويتضمن المشروع بناء وتشغيل مركز المراقبة والتحاليل ونشر محطات جودة الهواء على مستوى المملكة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، كما يتكون من 4 مراحل رئيسية هي: دراسة محطات مراقبة جودة الهواء، دراسة مركز محطات وجود الهواء، إنشاء مركز المراقبه والتحاليل ونشر وتشغيل محطات مراقبة جودة الهواء الثابتة والمتحركة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة" stc " المهندس ناصر الناصر أن الاتفاقية مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأتي تعزيزا لدور شركة" stc " كشركة وطنية رائدة ومسؤولة عن لعب دور حيوي في تشكيل المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع خطط التحول الرقمي حسب رؤية 2030 ".

وأضاف المهندس الناصر أن هذا المشروع يتزامن مع توجهات" stc " كقائد للتحول الرقمي في المملكة، حيث تركز على سهولة الوصول والاتصال لجميع أطياف المجتمع وإثراء حياة الأفراد اليومية مع تعزيز نمو قطاع الاتصالات بالمملكة ليكون من القطاعات المستدامة في مواجهة المستجدات والتحديات المحلية والعالمية وخلق الفرص ومواجهة التحديات المستقبلية.

من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المكلف علي الغامدي أهمية هذا المشروع في الاعتماد على الحلول الرقمية و تسخير التقنية و الذكاء الصناعي لدراسة أجواء المملكة ومعرفة مصادر التلوث حيث تسعى المملكة لتحقيق مراكز أعلى جودة في مؤشر الهواء وعدم تجاوز معدلات ملوثات الهواء حسب التصنيف العالمي للمستويات الآمنة حتى تلك المعدلات البسيطة التي قد تتسبب في خفض الرفاهية الصحية للسكان .

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19:29ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الالتزام البيئي" و stc يوقعان عقد شراكة لتنفيذ برنامج مبادرة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر بحضور وزير "البيئة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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