السعودية اليوم / بدء القبول في برنامج دبلوم الأطراف الصناعية بجامعة الأمير سطام



السيح 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، بدء القبول في برنامج دبلوم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة ، بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى ، وذلك عبر الرابط: ssmd.psau.edu.sa.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم علوم طبيعية) بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً ، وأن يكون لائقاً طبياً ، وأن لا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية أكثر من خمس سنوات, وأن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية.

وبيّنت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي سيرة ذاتية للمتقدم ، وصورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة ، وصورة من الهوية الوطنية ، صورة من نتيجة اختباري التحصيلي والقدرات ، وإرفاق صورة من أي مؤهل علمي بعد الثانوية والسجل الأكاديمي ، وصورة من شهادة الستيب أو الأيلتس أو التوفل للغة الإنجليزية (إن توفر) ، مشيرة إلى أن التقديم يستمر حتى يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر الجاري.

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19:04ت م

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