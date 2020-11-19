رياضي / ميدان فروسية حائل يقيم حفل سباقه الخامس لهذا العام



حائل 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أقام ميدان الفروسية بحائل حفل سباقه الخامس على دعم نادي سباقات الخيل وذلك على ‏ميدان الفروسية بحائل الذي تكون من خمسة أشواط بمسافة 1600م.

وحقق المركز الأول في شوطه الأول للدرجة لم تربح الجواد "يستاهل الطيب " للمالك عبدالله راشد الشمري، وفي الشوط الثاني مفتوح أفراس حصل "عمارة " للمالك خميس راشد الشمري على المركز الأول، فيما فاز بالشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة "أخو يتوق" للمالك والمدرب محمد البقعاوي، في حين حقق "مبهرهم" المركز الأول في الشوط الرابع مفتوح مواليد 2018 للمالك والمدرب عبدالله جزاع الشريهي، وتوج الجواد "علم الكحلي" بكأس الحفل لمفتوح مواليد 2017 للمالك والمدرب ممدوح الخميش.

وفي ختام الحفل سلم مدير الميدان بندر بن حسن التبيناوي الكأس للفائز ‏بالشوط الرئيس .

// انتهى //

18:59ت م

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