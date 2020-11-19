السعودية اليوم / الخطوط السعودية تنهي استعدادها للمشاركة في العرض الجوي لقمة العشرين



جدة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أتمت الخطوط

وتشارك "السعودية" في هذا الحدث بثلاث طائرات من طراز بوينج 777 وبوينج 787 وإيرباص A320 ، متوشحة بهوية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ، بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني وبمشاركة صقور السعودية ، ويأتي ذلك ضمن التزاماتها الوطنية إلى جانب كونها الشريك الإستراتيجي مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ وضع شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "السدو" أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي على الطائرات، تم بسواعد وطنية من قبل الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية.

// انتهى //

18:32ت م

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جدة 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسأتمت الخطوط السعودية جاهزيتها للمشاركة في الاستعراض الجوي غير المسبوق ، الذي سيقام بعد غد بمدينة الرياض احتفاءً بافتتاح الاجتماع "الافتراضي" الرئاسي لمجموعة العشرين.وتشارك "السعودية" في هذا الحدث بثلاث طائرات من طراز بوينج 777 وبوينج 787 وإيرباص A320 ، متوشحة بهوية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ، بقيادة مجموعة من الطيارين السعوديين بالناقل الوطني وبمشاركة صقور السعودية ، ويأتي ذلك ضمن التزاماتها الوطنية إلى جانب كونها الشريك الإستراتيجي مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.وتجدر الإشارة إلى أن تصميم وتنفيذ وضع شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "السدو" أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي على الطائرات، تم بسواعد وطنية من قبل الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية.// انتهى //18:32ت م0158

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