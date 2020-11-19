شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة "رئاسة الحرمين" توصي بتفعيل الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أوصت ندوة (جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين خلال عهده الزاهر الميمون)، والتي أقامتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة ذكرى البيعة السادسة، واستمرت لمدة يومين، بتفعيل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الملكية الفكرية، وتفعيل تقنيات الأمن السيبراني، وإنشاء موسوعة رقمية عن جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين، وإطلاق مسابقة علمية بحثية عن جهود الرئاسة في كافة المجالات والخدمات والبرامج التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن، وتدشين مسابقة ثقافية لمنسوبي الرئاسة في كتاب البيعة الشرعية للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتطوير مكينة خطوط الإنتاج في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وإقامة حلقات نقاش مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتحسين وتجويد خطط تفويج المعتمرين.

والجدير بالذكر أن جلسات الندوة خمس جلسات، أطلقها الشيخ السديس، يوم أمس، وذلك تزامناً مع الذكرى السادسة للبيعة، وبحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء لافي الصاعدي، ونائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.