شكرا لقرائتكم خبر عن 120 عملية ناجحة لتكميم المعدة في مستشفى الملك فهد بجازان والان نبدء بالتفاصيل
أجرى الفريق الطبي في مركز البدانة بمستشفى الملك فهد المركزي في جازان , منذ الأول من شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي "120" عملية جراحية ناجحة في تكميم المعدة وتحوير المسار لعلاج السمنة المفرطة، دون حدوث مضاعفات
ولله الحمد.
وأبانت صحة جازان أن مركز البدانة يضم عدداً من المتخصصين في جراحة البدانة والجراحة العامة، كما تتوفر فيه جميع التخصصات المساعدة مثل التغذية السريرية والأشعة التداخلية، ووحدة مناظير وغدد صماء وقلب وجهاز تنفسي، وأخصائية نفسية بالإضافة إلى طبيب نفسي.
وأوضحت أن آلية قبول المرضى تتم بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات الطرفية لتحويل مرضى السمنة والبدانة إلى مركز البدانة في مستشفى الملك فهد المركزي.
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