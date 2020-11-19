فيديو.. قصيدة جديدة لـ خالد الفيصل عن قمة العشرين

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، بعنوان “قمة العشرين” بمناسبة استضافة المملكة الأحد المقبل لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتستضيف الرياض الأحد المقبل قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان، لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.​

ومجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.



