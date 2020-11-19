محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 169395 إصابة. وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2137 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً؛ بينهم 462 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 84 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2053 حالة.فيروس كورونا الجديد 19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 07:01 PM خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كورونا في الأردن: 5470 إصابة جديدة و84 وفاة و462 في حالة حرجة كورونا في الأردن: 5470 إصابة جديدة و84 وفاة و462 في حالة حرجة أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 169395 إصابة. وقالت في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2137 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً؛ بينهم 462 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 84 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2053 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في الأردن: 5470 إصابة جديدة و84 وفاة و462 في حالة حرجة ،

المصدر : الخليج 365

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