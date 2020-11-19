- 1/3
- 2/3
- 3/3
نظم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة بعنوان #قمة العشرين بمناسبة استضافة المملكة الأحد المقبل لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجاء مطلع القصيدة:
شِلـت نحـو العالم الاول هدف
واستخفوا به بعَضْهم للأسف
لكن الـواقِع يأكـّد ما هقيت
والرّيادة ما تسوّيها الصّدف
القيادة والسياسة والفِعِـل
واقتصادٍ باْلمَعَرْفَهْ إحترف
السعودي في زمان الفقر شام
وارتفع عـن كل منقودٍ وعَف
ويوم ربـّي مكّنه ثم اكرمه
اكرم المحتاج بالمال وصَـرَف
وابتدا عزّه معَ توحيدها
ومن بِـذر فخرٍ على مجــدٍ قِـطَف
وقمّة العشرين باكـِر عندنا
ويرأس الجلسات سلمان الشّرف
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 06:45 PM
في قصيدة جيدة بعنوان قمة العشرين"الفيصل" منشدًا: وقمّة العشرين باكـِر عندنا يرأس الجلسات سلمان الشّرف
نظم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة بعنوان #قمة العشرين بمناسبة استضافة المملكة الأحد المقبل لقمة قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجاء مطلع القصيدة:
شِلـت نحـو العالم الاول هدف
واستخفوا به بعَضْهم للأسف
لكن الـواقِع يأكـّد ما هقيت
والرّيادة ما تسوّيها الصّدف
القيادة والسياسة والفِعِـل
واقتصادٍ باْلمَعَرْفَهْ إحترف
السعودي في زمان الفقر شام
وارتفع عـن كل منقودٍ وعَف
ويوم ربـّي مكّنه ثم اكرمه
اكرم المحتاج بالمال وصَـرَف
وابتدا عزّه معَ توحيدها
ومن بِـذر فخرٍ على مجــدٍ قِـطَف
وقمّة العشرين باكـِر عندنا
ويرأس الجلسات سلمان الشّرف
، "الفيصل" منشدًا: وقمّة العشرين باكـِر عندنا يرأس الجلسات سلمان الشّرف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الفيصل" منشدًا: وقمّة العشرين باكـِر عندنا يرأس الجلسات سلمان الشّرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.