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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق مساء غد منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة برعاية الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 80 فارسًا وفارسة، وذلك بمركز المحامل للفروسية بمحافظة أحد المسارحة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان الدكتور محمد بن علي قحل، أن الفوز في البطولة التي تستمر على مدى يومين يعتمد على اختبار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي العديد من الحواجز المختلفة، وأنهى الشوط في الوقت الأسرع وبالعدد الأقل من الأخطاء، أو العدد الأكثر من النقاط.
وبين أن البطولة تهدف لإتاحة الفرصة للهواة والمحترفين، ودعم المبتدئين من أعضاء الاتحاد لخوض منافسات القفز التي تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، مفيداً أن البطولة ستشهد تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية والاستشارات حول كل ما يتعلق برياضة الفروسية.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 06:20 PMبمشاركة 80 فارساً وفارسة.. انطلاق منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة في جازان غداً
تنطلق مساء غد منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة برعاية الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 80 فارسًا وفارسة، وذلك بمركز المحامل للفروسية بمحافظة أحد المسارحة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية فرسان لقفز الحواجز بمنطقة جازان الدكتور محمد بن علي قحل، أن الفوز في البطولة التي تستمر على مدى يومين يعتمد على اختبار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي العديد من الحواجز المختلفة، وأنهى الشوط في الوقت الأسرع وبالعدد الأقل من الأخطاء، أو العدد الأكثر من النقاط.
وبين أن البطولة تهدف لإتاحة الفرصة للهواة والمحترفين، ودعم المبتدئين من أعضاء الاتحاد لخوض منافسات القفز التي تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، مفيداً أن البطولة ستشهد تنفيذ العديد من الفعاليات الترفيهية والاستشارات حول كل ما يتعلق برياضة الفروسية.
، بمشاركة 80 فارساً وفارسة.. انطلاق منافسات بطولة قفز الحواجز الثالثة في جازان غداً ،
المصدر : الخليج 365
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