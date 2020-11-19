شكرا لقرائتكم خبر عن "الكرسي أولا" .. حملة توعوية لسلامة الطفل داخل المركبات والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، يطلق برنامج الأمان الأسري الوطني حملة توعوية لسلامة الطفل داخل المركبة تحت عنوان " الكرسي أولاً ". وتستمر هذه الحملة 10 أيام ابتداءً من 20 نوفمبر بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

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