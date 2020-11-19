شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عصابة تزييف العملات النقدية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق . وعثر بحوزتهم على أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال تعادل 2.5 مليون ريال.

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