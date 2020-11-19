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بلدية البرك تكثف أعمال تنظيف الشواطئ والحدائق

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2020-11-19

بلدية البرك تكثف أعمال تنظيف الشواطئ والحدائق

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- البرك

تواصل بلدية محافظة البرك تكثيف أعمال تنظيف الشواطئ والحدائق العامة والمسطحات الخضراء وتجميل البيئة وتحسينها.

جاء ذلك ضمن خطة عمل أعدتها مسبقًا لتحسين المشهد العام وتهيئة الوضع البيئي كجزء من أولويات البلدية في خدمة المجتمع.

بلدية البرك

وأكدت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات أنها ركزت على تكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة للشواطئ والمتنزهات ومختلف المواقع التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار بهدف توفير وتهيئة البيئة الملائمة التي ترتقي لتطلعات أهالي وزائري المحافظة.

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وأشارت إلى تعقيم ألعاب الأطفال والجلسات بشكل مستمر، لافتةً الانتباه إلى أنها وضعت خطة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بما يضمن سلامة مرتادي تلك الشواطئ والمتنزهات.

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بدوره دعا رئيس بلدية محافظة البرك المهندس عبدالله الرياعي الأهالي والزوار والسائحين إلى التعاون مع البلدية من خلال الحرص على ترك الأماكن والمواقع والمنتزهات والشواطئ نظيفة والإسهام في نشر مفهوم الوعي البيئي للحفاظ على المكتسبات البيئية الطبيعية.

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