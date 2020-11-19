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أسوأ 100 كلمة مرور يمكن اختراقها في ثوانٍ
البعض منها يستخدمها ملايين الأشخاص
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
كشفت قائمة موقع NordPass التكنولوجي أسوأ 100 كلمة مرور يستخدمها المستهلكون حول العالم، موضحة عدد المرات التي تم فيها استخدام الكلمة ومقدار الوقت الذي يستغرقه اختراقها.
ويوضح التقرير كيف يستخدم معظم المستخدمين كلمات مرور بسيطة ليسهل تذكرها، ولكنها من جهة أخرى، يسهل اختراقها من قِبل المتسللين، حيث يمكن فك شفرتها في أقل من ثانية.
1- كلمة مرور 123456
عدد المستخدمين: 2543285 حول العالم، عدد مرات تسريبها: 23.597.311.
2- 123456789
عدد المستخدمين: 7،870،694، عدد مرات تسريبها: 961435
3- Password
عدد المستخدمين: 360.467، عدد مرات تسريبها: 3،759،315
4- 12345678
عدد المستخدمين: 322187، عدد مرات تسريبها: 2944615
5- 111111
عدد المستخدمين: 230.507، عدد مرات تسريبها: 3،124،368
6- 123123
عدد المستخدمين: 189.327، عدد مرات تسريبها: 2،238،694
7- 12345
عدد المستخدمين: 188.268، عدد مرات تسريبها: 2389787
8- 12345678909
عدد المستخدمين: 171724، عدد مرات تسريبها: 2،264،884
9- 1234567
عدد المستخدمين: 165909، عدد مرات تسريبها: 2،516،606
10- أول جزء من الصف الأول من حروف لوحة المفاتيح qwerty
عدد المستخدمين: 156.765، عدد مرات تسريبها: 3946737
وكان من أبرز الكلمات الأخرى في القائمة هي:
abc12312
Abc123
000000
1234
Loveu
12317
123321
654321
حروف الصف الأول من الكيبورد qwertyuiop
123456 A
A123456
666666
حروف الصف الثاني من لوحة المفاتيح Asdfghjkl
987654321
حروف الصف الثالث من لوحة المفاتيح zxcvbnm
112233
Princess
123abc31
123abc
123qwe
Sunrise
121212
1q2w3e4r
159753
123456789
بوكيمون
qwerty123
Monkey
1qaz2wsx
abcd1234
aaaaaa
كرة القدم
123654
12345678910
shadow
102030
11111111
asdfgh
147258369
qazwsx
qwe123
baseball
1q2w3e4r5t
asdasd
222222
555555
a123456789
888888
7777777
1234qwer
superman
147258
999999
159357
Love123
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