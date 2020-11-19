2020-11-19

أسوأ 100 كلمة مرور يمكن اختراقها في ثوانٍ

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت قائمة موقع NordPass التكنولوجي أسوأ 100 كلمة مرور يستخدمها المستهلكون حول العالم، موضحة عدد المرات التي تم فيها استخدام الكلمة ومقدار الوقت الذي يستغرقه اختراقها.

ويوضح التقرير كيف يستخدم معظم المستخدمين كلمات مرور بسيطة ليسهل تذكرها، ولكنها من جهة أخرى، يسهل اختراقها من قِبل المتسللين، حيث يمكن فك شفرتها في أقل من ثانية.

1- كلمة مرور 123456

عدد المستخدمين: 2543285 حول العالم، عدد مرات تسريبها: 23.597.311.

2- 123456789

عدد المستخدمين: 7،870،694، عدد مرات تسريبها: 961435

3- Password

عدد المستخدمين: 360.467، عدد مرات تسريبها: 3،759،315

4- 12345678

عدد المستخدمين: 322187، عدد مرات تسريبها: 2944615

5- 111111

عدد المستخدمين: 230.507، عدد مرات تسريبها: 3،124،368

6- 123123

عدد المستخدمين: 189.327، عدد مرات تسريبها: 2،238،694

7- 12345

عدد المستخدمين: 188.268، عدد مرات تسريبها: 2389787

8- 12345678909

عدد المستخدمين: 171724، عدد مرات تسريبها: 2،264،884

9- 1234567

عدد المستخدمين: 165909، عدد مرات تسريبها: 2،516،606

10- أول جزء من الصف الأول من حروف لوحة المفاتيح qwerty

عدد المستخدمين: 156.765، عدد مرات تسريبها: 3946737

وكان من أبرز الكلمات الأخرى في القائمة هي:

abc12312

Abc123

000000

1234

Loveu

12317

123321

654321

حروف الصف الأول من الكيبورد qwertyuiop

123456 A

A123456

666666

حروف الصف الثاني من لوحة المفاتيح Asdfghjkl

987654321

حروف الصف الثالث من لوحة المفاتيح zxcvbnm

112233

Princess

123abc31

123abc

123qwe

Sunrise

121212

1q2w3e4r

159753

123456789

بوكيمون

qwerty123

Monkey

1qaz2wsx

abcd1234

aaaaaa

كرة القدم

123654

12345678910

shadow

102030

11111111

asdfgh

147258369

qazwsx

qwe123

baseball

1q2w3e4r5t

asdasd

222222

555555

a123456789

888888

7777777

1234qwer

superman

147258

999999

159357

Love123

