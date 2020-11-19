العثور على القنصل الفرنسي بمدينة طنجة مشنوقًا في بيته

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب وفاة القنصل العام الفرنسي في مدينة طنجة، بعد العثور على جثته مشنوقًا أمام محل إقامته.

وكتبت السفارة على تويتر: “ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19 نوفمبر”.

وقالت مصادر مغربية إنه بحسب أولى المعطيات المتوفرة فان القنصل الفرنسي (55 سنة) أقدم على الانتحار بواسطة خيط داخل بيته حيث يقطن بمفرده وسط فضاء القنصلية، في الساعات الأولى من صباح الخميس، تاركًا العديد من علامات الاستفهام حول أسباب إقدامه على الانتحار.

وتبعًا لموقع Le360، فان القنصل الفرنسي دونيس كان يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب إعفائه من مهامه لسفير فرنسا ولسلطات بلاده بعد أسابيع قليلة على تعيينه قنصلًا بطنجة.

وفور علمها بالحادث، فتحت المصالح الفرنسية تحقيقًا عاجلًا لمعرفة دوافع إقدام القنصل الفرنسي على الانتحار، وسط استنفار كبير من طرف السلطات المحلية والأمنية بمدينة طنجة.

يشار إلى أن دونيس فرنسوا عُين منتصف شهر سبتمبر المنصرم على رأس قنصلية فرنسا بطنجة خلفًا للقنصل تيري فالات.

يشار إلى أن دونيس فرنسوا عين منتصف شهر سبتمبر المنصرم على رأس قنصلية فرنسا بطنجة خلفا للقنصل تيري فالات.