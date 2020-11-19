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القصبي: منهج الدولة استئصال الفساد من جذوره حتى عودة كل ريال للمواطن
أكد على دور نزاهة والجهود التي تقوم بها لمواجهة الفساد
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي التأكيد على نهج المملكة الذي أرساه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد والذي يهدف إلى استئصال الفساد من جذوره حتى عودة كل ريال منهوب للمواطن.
وقال القصبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في الرياض إن ولي العهد أكد أكثر من مرة أن أي أحد دخل في قضية فساد لن ينجو من العدالة كائنًا من كان.
وشدد القصبي على دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهود التي قامت وتقوم بها للحفاظ على أموال الدولة.
ولفت وزير الإعلام المكلف إلى أن حرص الدولة على استعادة الأموال المنهوبة في عمليات الفساد هو لكونها أموال المواطنين وهي تعود في حسابات الدولة لصالح ميزانياتها.
وأكد القصبي أن الدولة تراقب الأسعار من خلال الجولات الرقابية المستمرة من فرق وزارة التجارة لضمان عدم التلاعب في الأسعار واستغلال أزمة كورونا حيث تم رفع قيمة عقوبة التلاعب بالأسعار والسلع إلى مليون ريال.
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