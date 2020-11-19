شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعوض العاملين في جائحة كورونا بأيام راحة إضافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجهت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة كافة مراكزها الصحية بحصر أسماء المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، وأيام الجمعة والسبت، والساعات الإضافية للعاملين خلال جائحة فايروس كورونا وعدد الأيام المطلوبة للتعويض حتى يتم رفعها لجهة الاختصاص لاحتساب أيام الراحات المستحقة. وجاء هذا القرار بناء على موافقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على تكليف القوى العاملة في مجال التصدى لجائحة كورونا المبني على تعميم وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية القاضي بمنح المكلفين بالعمل أيام عيد الفطر المبارك وأيام عيد الأضحى وأيام الجمعة والسبت راحات تعويضية، علما بأن ساعات العمل (12) ساعة خلال الفترة من السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1441هـ وحتى الحادي عشر من شهر محرم للعام الحالي 1442هـ.



كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعوض العاملين في جائحة كورونا بأيام راحة إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.