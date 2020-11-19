شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام عبدالرحمن»: 63 مشاركاً يتنافسون في نظم أبيات شعرية.. احتفاء بالبيعة السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً في كلية الآداب أمس (الأربعاء) أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الأدبي، التي أطلقتها احتفاءً بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، وتحفيزا للمبدعين من طلبة الجامعة ومنسوبيها وأفراد المجتمع؛ لعرض أفضل نتاج يبرز القيم الوطنية عبر مساري الجائزة وهما: القصيدة الشعرية، والمقالة الأدبية.

وذكرت عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل بنت علي العكلي أنه في مسار القصيدة الشعرية حظيت طالبة المسار الصحي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ليان بنت إبراهيم الكلثم بالمركز الأول عن قصيدة بعنوان (تاريخ عطاء)، بينما كان المركز الثاني من نصيب عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور حسين حسن رشوان -معهد الأبحاث والاستشارات الطبية- عن قصيدة عنوانها (طويقِ نجدٍ)، أما المركز الثالث فقد كان لقصيدة (شَهِدَ الزَّمان)، التي نظمها طالب كلية الطب بالجامعة صالح عبدالعزيز الدعيلج. وفي مسار المقالة الأدبية، فقد حصلت الطالبة منار بنت مفلح الشمري من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجامعة على المركز الأول عن مقالةٍ بعنوان (سمعاً وطاعة)، وحظيت بالمركز الثاني المعيدة بكلية الآداب بالجامعة هند بنت إبراهيم القحطاني بمشاركة معنونة بـ (ذكرى البيعة السادسة من العز والشموخ)، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة لمى بنت عبدالرحيم الطلحي من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة بعنوان (كما تكونوا يولّى عليكم)، حيث بلغ عدد المتقدمين للجائزة نحو 63 متقدماً ومتقدمة، وقد خضعت جميع مشاركاتهم للتحكيم من قِبَلِ لجنة شُكّلت من قسم اللغة العربية بكلية الآداب وفق المعايير والضوابط المعلن عنها.

وذكرت عميدة كلية الآداب بأن المملكة -قيادة وشعبًا- تحتفي بهذه الذكرى في كل عام، متعاهدين على السمع والطاعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله، مؤكدةً أن البيعة تجسد علاقة وطيدة يقف فيها المواطنون خلف قيادة رشيدة عبورًا لمراحل تطوّر الدولة وانتقالها من التأسيس إلى البناء والتطوير وصولًا إلى رؤية واضحة لمستقبل مزهر بمشيئة الله.

وأضافت أن كلية الآداب وبتوجيه ودعم من رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ. د. عبدالله بن محمد الربيش أطلقت ضمن مراسم وفعاليات احتفاء الجامعة بهذه المناسبة (جائزة الإبداع الأدبي) في مساري الشعر والنثر، وتهدف الجائزة إلى عرض أفضل نتاج يبرز القيم الوطنية، إلى جانب تحفيز المبدعين من طلبة الجامعة ومنسوبيها ومن ثم تكريمهم على تفاعلهم ومشاركتهم المتميزة والتي كان من أبرزها نظم ُطلبة الجامعة ومنسوبوها لقصيدة تشاركية (لا منتهية) على نمط المجاراة حبًا وولاءً للملك والوطن.

وأشارت العميدة إلى ذكر مبادرات الكلية بهذه المناسبة الكريمة، إذ تعمل على إصدار مؤلف يجمع بين الأصالة والمعاصرة، يُعنى برصد دراسات تاريخية ومختارات شعرية تبرز منجزات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على امتداد مسيرة حياته المباركة، وفي ظل رؤية الحاضر للمستقبل، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ ملكنا وولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان.