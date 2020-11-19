شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي ظهران الجنوب يخصص جلسة للاجتماع مع الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب، جلسته رقم 75، برئاسة عوض آل المؤنس الوادعي، وحضور رئيس البلدية عوض آل سياف، وجميع أعضاء المجلس. وأوضح الوادعي أن الجلسة خُصّصت للاجتماع مع عدد من شباب المحافظة تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بضرورة إشراك الشباب في جلسات المجلس البلدي.

وأضاف، أن عدداً من المقترحات والآراء التي طرحها الشباب، تركزت حول مشاريع المراكز الشبابية والترفيهية. وبين أن المجلس أوصى بعقد شراكة مجتمعية مع «نشامى عسير»، والفرق التطوعية في المحافظة، وتشكيل لجنة تختص بالمحافظة على المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.

وبعد نهاية الاجتماع، قام الشباب برفقة أعضاء المجلس، بجولة ميدانية على مشاريع جاري تنفيذها، واستمعوا إلى شرح مفصل عنها.