شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم المشيخص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد بن علي عبدالله المشيخص، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
كانت هذه تفاصيل خبر «الاستئناف» تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة على المتهم المشيخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.