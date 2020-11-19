شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 319 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 319 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 441 حالة تعافٍ إضافية، و19 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح مجموع الحالات 354.527 فيما بلغ مجموع حالات التعافي 341.956 ومجموع الوفيات5.729 وذكرت «الصحة» أن مجموع الحالات النشطة بلغ 6824 منها 796 حالة حرجة. ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: https://covid19.moh.gov.sa

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