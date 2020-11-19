السعودية | بالصور.. وادٍ سعودي شهير يجمع النخيل والماء

شكرا لقرائتكم بالصور.. وادٍ سعودي شهير يجمع النخيل والماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جمع وادٍ سعودي بين النخيل والماء، بين أطلال جبال المتفرقة وغابات من الأشجار المتنوعة، في لوحة جمالية جسدتها طبيعة المكان، ليخط مصور سعودي مشاهد وادي "يبه"، أحد أهم وديان تهامة في الجزء الغربي من السعودية، بالقرب من جمعة ربيعة المقاطرة ومركز القوز جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

المصور خالد آل منصور، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "أعشق اكتشاف الأماكن الجميلة والمواقع السياحية وإبرازها، ودائما ما أحاول نقل هذه الصور للعالم، فبدايتي كانت من قنا مسقط رأسي، وانطلقت إلى العديد من المواقع الجميلة في السعودية لرصد معالم الجمال فيها".

وأضاف: "وادي يبه يعتبر من أجمل الأودية السعودية، حيث يقع على بعد 30 كم جنوب محافظة القنفذة، وتحدّه من الشمال مراكز أحد بني زيد وبلاد حرب وسبت الجارة، وشرقاً منطقة عسير، وغرباً البحر الأحمر، وجنوباً جمعة ربيعة المقاطرة ومركز حلي، ويبلغ طول الوادي أقل من 100 كم بقليل، ويصب في البحر الأحمر مروراً بمحافظة بارق ومحافظة المجاردة، ومنتهياً ببلدة القوز والقرى التابعة له بمنطقة مكة المكرمة، قاطعاً قراها بامتداد 23 كم تقريباً".

وقال: "يشتهر الوادي بوفرة المياه بامتداد المناطق الجبلية، ويضيق ويتسع تبعاً للتكوينات الصخرية، حيث يزداد اتساعه في المناطق المنبسطة باتجاه البحر الأحمر، ويتميز الوادي بطبيعته الخلابة، ويعد مجرى لمياه الأمطار، ويشكّل لوحة جمالية ربانية ساحرة".

وأوضح أن طول الوادي يبلغ أقل من 100 كم بقليل، ويصب في البحر الأحمر، ماراً بمحافظتي بارق والمجاردة، ومنتهياً ببلدة القوز والقرى التابعة لها بمنطقة مكة المكرمة، قاطعاً قراها مثل الكدسه، السادة النوري، عنيكر والجميعات بامتداد 23 كم تقريباً، والوادي كان يشتهر فيما مضى بوفرة المياه إلى حد ما، وهي الآن قليلة، وتوجد بامتداد المناطق الجبلية وهي معدومة في منطقة تهامة في أغلب أوقات السنة".

يذكر أن الوادي يضيق ويتسع تبعاً للتكوينات الصخرية، حيث يزداد اتساعه في المناطق المنبسطة خاصة بالقرب من قرية الصهوة من قرى مركز القوز، حيث ينبع الوادي من غرب قرية باشوت التابعة لمنطقة عسير حيث يبلغ متوسط انحداره 13 مترا، وللوادي عدة روافد أهمها وادي خاط ووادي عين، ويصب في البحر الأحمر جنوب مصب وادي قنونا ( قرية عنيكر) وشمال مصب وادي حلي.