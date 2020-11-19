السعودية | السعودية.. إصابة319 بكورونا وشفاء 441ووفاة 19

شكرا لقرائتكم السعودية.. إصابة319 بكورونا وشفاء 441ووفاة 19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و19 حالة وفاة، كما سجلت 441 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 341,956 حالة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية 8.8 مليون فحص. وأكدت الوزارة أن "95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم (في غضون 24 ساعة)، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم".

وتحدثت وزارة الصحة عن "ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية"، مشيرة إلى أن "جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة".