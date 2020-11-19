، "فيفا" يقدم لوائح جديدة.. إجازة إجبارية للاعبات كرة القدم ،

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس: إنه سوف يقدم لوائح جديدة من شأنها حماية حقوق لاعبات كرة القدم، ومنها وجود إجازة وضع إجبارية.
وقدم «فيفا» مجموعة من المقترحات، وينتظر التصديق عليها خلال المجلس الشهر المقبل.
ورغم حماية العديد من اللاعبات في أوروبا عن طريق قانون العمل في بلادهن، قال «فيفا»: إنه يتطلع إلى إنشاء "حد أدنى من المعايير العالمية الجديدة" للاعبات كرة القدم حول العالم، في ظل زيادة سريعة لعدد الأندية والمسابقات.
وتقترح اللوائح أن تنال اللاعبة إجازة وضع لمدة 14 أسبوعاً، مع حصولها على ثلثي راتبها على الأقل، مع ضمان "عدم معاناة أي لاعبة من أي ضرر إذا أصبحت حبلى".
وتنص اللوائح الجديدة أيضاً على أنه عند عودة اللاعبات بعد إجازة الوضع يجب على الأندية تقديم الدعم الطبي والبدني لهن.
"فيفا" يقدم لوائح جديدة.. إجازة إجبارية للاعبات كرة القدمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-19
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس: إنه سوف يقدم لوائح جديدة من شأنها حماية حقوق لاعبات كرة القدم، ومنها وجود إجازة وضع إجبارية.
وقدم «فيفا» مجموعة من المقترحات، وينتظر التصديق عليها خلال المجلس الشهر المقبل.
ورغم حماية العديد من اللاعبات في أوروبا عن طريق قانون العمل في بلادهن، قال «فيفا»: إنه يتطلع إلى إنشاء "حد أدنى من المعايير العالمية الجديدة" للاعبات كرة القدم حول العالم، في ظل زيادة سريعة لعدد الأندية والمسابقات.
وتقترح اللوائح أن تنال اللاعبة إجازة وضع لمدة 14 أسبوعاً، مع حصولها على ثلثي راتبها على الأقل، مع ضمان "عدم معاناة أي لاعبة من أي ضرر إذا أصبحت حبلى".
وتنص اللوائح الجديدة أيضاً على أنه عند عودة اللاعبات بعد إجازة الوضع يجب على الأندية تقديم الدعم الطبي والبدني لهن.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
05:56 PM
إبلاغ الأندية بتقديم الدعم الطبي والبدني لهن
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس: إنه سوف يقدم لوائح جديدة من شأنها حماية حقوق لاعبات كرة القدم، ومنها وجود إجازة وضع إجبارية.
وقدم «فيفا» مجموعة من المقترحات، وينتظر التصديق عليها خلال المجلس الشهر المقبل.
ورغم حماية العديد من اللاعبات في أوروبا عن طريق قانون العمل في بلادهن، قال «فيفا»: إنه يتطلع إلى إنشاء "حد أدنى من المعايير العالمية الجديدة" للاعبات كرة القدم حول العالم، في ظل زيادة سريعة لعدد الأندية والمسابقات.
وتقترح اللوائح أن تنال اللاعبة إجازة وضع لمدة 14 أسبوعاً، مع حصولها على ثلثي راتبها على الأقل، مع ضمان "عدم معاناة أي لاعبة من أي ضرر إذا أصبحت حبلى".
وتنص اللوائح الجديدة أيضاً على أنه عند عودة اللاعبات بعد إجازة الوضع يجب على الأندية تقديم الدعم الطبي والبدني لهن.
، "فيفا" يقدم لوائح جديدة.. إجازة إجبارية للاعبات كرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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