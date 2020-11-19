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قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه لرئيس مركز أوان للدراسات والاستشارات الإعلامية، خالد دراج، وأسرته، في وفاة والدته -رحمها الله-.
وقال في برقية بعث بها لنجل الفقيدة وإخوانه: "تلقينا نبأ وفاة والدتكم رحمها الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته إنه سميع مجيب".
كما قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، العزاء إلى الزميل "دراج" في برقية مماثلة أعرب فيها عن خالص العزاء والدعاء للفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وعبر الزميل خالد دراج، باسمه ونيابة عن أسرته، عن خالص الامتنان والاعتزاز بهذه اللفتة الملكية الكريمة، والتي كان لها عظيم الأثر على أنفسهم والتخفيف عن مصابهم، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويجعلهما ذخراً للوطن والمواطنين.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 05:41 PM
عبر برقيتي عزاء لأسرة الفقيدةالملك وولي عهده يعزيان الإعلامي خالد دراج في وفاة والدته
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه لرئيس مركز أوان للدراسات والاستشارات الإعلامية، خالد دراج، وأسرته، في وفاة والدته -رحمها الله-.
وقال في برقية بعث بها لنجل الفقيدة وإخوانه: "تلقينا نبأ وفاة والدتكم رحمها الله، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته إنه سميع مجيب".
كما قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، العزاء إلى الزميل "دراج" في برقية مماثلة أعرب فيها عن خالص العزاء والدعاء للفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
وعبر الزميل خالد دراج، باسمه ونيابة عن أسرته، عن خالص الامتنان والاعتزاز بهذه اللفتة الملكية الكريمة، والتي كان لها عظيم الأثر على أنفسهم والتخفيف عن مصابهم، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويجعلهما ذخراً للوطن والمواطنين.
، الملك وولي عهده يعزيان الإعلامي خالد دراج في وفاة والدته ،
المصدر : الخليج 365
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