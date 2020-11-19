شكرا لمتابعة خبر عن شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أتاحت منصة أبشر للأمهات إصدار سجل للأسرة خاص بها عبر حسابها في المنصة إلكترونيا.

وقالت منصة أبشر في تغريدة لها عبر تويتر، إنه يجب أن تكون حالة مقدمة الطلب إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني واصل.

وأضافت منصة أبشر أنه يمكن للأمهات الوصول لخدمة إصدار سجل للأسرة، من خلال تسجيل الدخول في المنصة وكتابة عبارة "سجل الأسرة للأمهات" في محرك البحث للانتقال السريع.

وأوضحت أنه في حال صدر سجل للأسرة مسبقًا فلن يصدر سجل جديد إلا في عدة حالات وهي: "وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب- تغيير في عدد أفراد الأسرة- تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة".