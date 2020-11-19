شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: رفع عقوبة التلاعب بالأسعار والسلع إلى مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أشار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إلى رفع عقوبة التلاعب بالأسعار والسلع إلى مليون ريال.

وأوضح " القصبي "، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، أن نهج المؤتمر هو الوضوح والشفافية، لافتا إلى أن المؤتمر يحظى بمتابعة ولي العهد، وسوف يستضيف الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية.

وحول تعامل المملكة مع جائحة كورونا، قال " القصبي " إن المملكة أضافت خلال 4 أشهر 4 آلاف سرير عناية مركزة.