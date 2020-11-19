شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: المملكة من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة ستكون من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا. أوضح وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة ستكون من أوائل الدول في الحصول على لقاح كورونا. وأضاف " القصبي " خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي:" المملكة سطرت أنها تكون أحد أفضل عشرة دول في العالم في مواجهة جائحة كورونا ". وأشار " القصبي " إلى أن الأموال المحصلة من الفاسدين يتم إعادتها لخزينة الدولة، ويتم ضخها للمشاريع والتنمية. وقال إن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر، مضيفا:" أشكر أبناء الوطن وبناته على استشعار أن كلنا مسؤول ". .وتابع أن الاستشارات الطبية التي صارت أثناء الجائحة أكثر من 12 مليون استشارة.

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