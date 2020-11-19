شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان بن سلمان يكشف عن أبرز اللحظات التى عاشها في بيت خادم الحرمين " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، عن أبرز اللحظات التي عاشها في كنف والده خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف الأمير سلطان في مقطع فيديو بثه مركز التواصل الحكومي، أن خادم الحرمين والد للجميع، موضحا أنه نشأ في بيت مفتوح للجميع، يأتيه الناس كل يوم من كل مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الملك سلمان لديه نظام يومي مهم لرعاية الأبناء، لافتا:" من بين أسس هذا النظام، تناول الغداء يوميًا مع الوالد، والحرص على الاختلاط بالناس، والابتعاد عن العزلة بفكرة المدرسين الخاصيّن أو ما يسمي " الزاوية الملكية ".

وتابع أنه وإخوته تعلموا في مدارس تسمى مدارس الأنجال أو مدارس أنجال الملك سعود، التي تحولت لمعهد العاصمة النموذجي، وفيها تعرفوا على سكان الرياض بمختلف مشاربهم.