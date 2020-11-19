شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط موقع عشوائي يستخدم في توزيع الحطب المحلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استخدم عدد من العمالة أحد المواقع العشوائية كنقطة لتوزيع للحطب المحلي. استخدم عدد من العمالة أحد المواقع العشوائية كنقطة لتوزيع للحطب المحلي. وأظهر مقطع فيديو الموقع المخالف بعد أن قامت القوات الخاصة للامن البيئي باتخاذ الإجراء اللازم حياله. يذكر أن القوات الخاصة ضبطت نحو 30 طن من الحطب، و2 لوري كبير، و13 دينا منها دينا محملة بالحطب.

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