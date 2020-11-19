شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة تعزيرية منتظرة للاعب دولي سابق أمام المحكمة الجزائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تعقد المحكمة الجزائية اليوم جلسة النظر في أقوال لاعب دولي سابق في إتهامه بالتشهير والإساءة لإعلامي عبر إحدى الوسائط .
وتعد جلسة اليوم هي الثانية بعد أن طلبت محامية اللاعب الأسبوع الماضي تأجيل الجلسة للرد على التهم ، وفقاً لـ " مكة " .
جاء ذلك بعد مطالبة المدعي العام بتعزير اللاعب وإغلاق حسابه في موقع التواصل الإجتماعي " سناب شات " بعد إداعائه معرفة تفاصيل إعلامية ومهنية تسئ للإعلامي خلال مسيرته بالنادي .
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