وزير الإعلام: 80% من الخدمات تقدم إلكترونيًّا.. ورؤية 2030 جاءت شاملة

أكد أن رفع ضريبة القيمة المضافة كان قرارًا صعبًا
أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن إيرادات الدولة النفطية لم تغطِّ الرواتب، مؤكدًا أن رفع ضريبة القيمة المضافة كان قرارًا صعبًا.
وقال وزير الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، إن فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال، مشيرًا إلى أنه «اليوم 80% من الخدمات تقدم إلكترونيًّا؛ لأن رؤية 2030 جاءت شاملة، والمملكة أفضل الدول تقدمًا في تقرير البنك الدولي لتحسين بيئة العمل».
وتابع أن رؤية 2030 حققت إصلاحات هيكلية شملت 13 وزارة.
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