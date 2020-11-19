شروط نقل اللوحة من سيارة إلى أخرى.. «المرور» يوضح الخطوات

كشف المرور السعودي، عن إمكانية نقل لوحة سيارة، إلى سيارة أخرى، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع نقل لوحة سيارتي الأولى لسيارتي الثانية؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة».

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