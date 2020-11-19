يلزم أن تكون لمالك واحد
كشف المرور السعودي، عن إمكانية نقل لوحة سيارة، إلى سيارة أخرى، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع نقل لوحة سيارتي الأولى لسيارتي الثانية؟».
ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة».
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كانت هذه تفاصيل خبر شروط نقل اللوحة من سيارة إلى أخرى.. «المرور» يوضح الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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