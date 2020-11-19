حصيلة رسمية.. الرياض والهفوف تتصدران حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس 441 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وتصدرت الرياض حالات التعافي بتسجيل 80 حالة جديدة، تلتها الهفوف بتسجيل 54 حالة.

وسجلت المبرز 48 حالة، والمدينة المنورة 40، وحائل 25، ومكة المكرمة 21، والدمام 18، ونجران 10، وسجلت القطيف وينبع وخميس مشيط والظهران 8 حالات تعافٍ في كل منها، والجبيل 7 حالات، وسجلت قرية العليا 6 حالات والعيون ووادي الدواسر 5 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 4 حالات تعافٍ في كل من الدلم وبقيق ويدمة والمظليف، فيما سجلت 3 حالات تعافٍ في كل من الطائف والخبر ومليجة والمخواة وضرما وبلجرشي والجفر.

وانحصرت حالات التعافي في حالتين فقط بكل من بدر الجنوب والمجمعة وجدة والزلفي والقريات والموية وخيبر ورفحاء والسليل ورأس تنورة وبللسمر، وسجلت حالة واحدة في أبها والدوادمي وطريف وعنيزة ورفائع الجمش والخرمة وصفوى ومهد الذهب وحريملاء وحوطة بني تميم وطبرجل والنعيرية والعيص والدرعية والقرى وبني حسن والخرج والحر.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الخميس، عن تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 354527، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن نحو 341956.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5729 حالة، فقد تم تسجيل 19 حالة وفاة، و411 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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