عصابة تُزيف أكثر من مليوني ريال بالرياض عبر معمل متكامل للتزوير

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5 أشخاص، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق، وعُثر بحوزتهم على مليونين و500 ألف ريال.

وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على 5 أشخاص، (مواطن، ونازحان، ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية السورية) أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق.

وأوضح أن الجناة اتخذوا من مقر إقامة المواطن معملًا متكاملًا لارتكاب جرائمهم، وقد عُثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وأختامٍ مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، وضُبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال، تعادل (2500.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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