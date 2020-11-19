محكمة الاستئناف الجزائية: موعد جديد لنظر دعوى المتهم «المشيخص»

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه تم تحديد موعد جديد في الدعوى المقامة ضد المتهم أحمد بن علي عبدالله المشيخص؛ وذلك نظرًا إلى تغيُّبه عن موعد الجلسة.

وذكرت محكمة الاستئناف الجزائية، أنه نظرًا إلى تغيب المتهم أحمد بن علي عبدالله المشيخص (سعودي الجنسية) بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى؛ وذلك يوم الاثنين 22/4/1442هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إليها في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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