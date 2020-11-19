البوابة السعودية للموارد البشرية.. «هدف» يعدد الخدمات

عدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الخدمات التي تقدمها البوابة السعودية للموارد البشرية.

عن البوابة السعودية للموارد البشرية

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن البوابة السعودية للموارد البشرية هي إحدى المبادرات الوطنية الكبرى المقدمة من صندوق «هدف»، وتم إنشاؤها بهدف المساهمة في إحداث نقلة نوعية لمهنة إدارة الموارد البشرية وإثرائها فكرًا وممارسةً، والمساهمة في الارتقاء بالجانب المعرفي المتخصص لدى ممارسي المهنة، وفي تكوين مخزون معرفي تستفيد منه المؤسسات والعاملون والباحثون في هذا المجال.

وتُعنى البوابة بتوفير محتوى مجاني متخصص وشامل ومُحدَّث باللغة العربية، وقنوات فعَّالة متعددة للتواصل، كما تتيح لاختصاصيي الموارد البشرية تحميل المحتوى والبدء بتطبيقه والعمل به وتكييفه بما يتلاءم مع مؤسساتهم.

كما تقدم البوابة السعودية للموارد البشرية عدة خدمات؛ من أهمها أدلة سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية، ومكتبة للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى دليل لأهم فعاليات الموارد البشرية محليًّا وعالميًّا، ومجموعة من المقالات العلمية المتخصصة، ومكتبة للعديد من الأدوات.

الخدمات التي تقدمها البوابة

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن البوابة السعودية للموارد البشرية تقدم باقة واسعة من الخدمات لمستخدميها، أبرزها:

– دليل سياسات وإجراءات ونماذج إدارة الموارد البشرية.

– دليل إرشادي لتطوير الهياكل التنظيمية.

– دليل إرشادي لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي.

– مجموعات النقاش.

– اسأل خبير سياسات الموارد البشرية.

– دليل مصطلحات الموارد البشرية.

– إنشاء صفحات للتواصل الاجتماعي ومشاركة المحتوى.

– دليل فعاليات الموارد البشرية.

– مدونات متخصصة.

– أخبار العمل والعمال.

– مقالات.

– إحصائيات سوق العمل.

– مشاركة الرأي في أنظمة ولوائح وسياسات وقوانين العمل والعمال.

– استطلاعات الرأي.

– نشرة يومية.

– حملات بريدية.

– آلات حاسبة خاصة بإدارة الموارد البشرية.

– مكتبة وسائط متعددة.

– مؤشرات لقياس أداء الموارد البشرية.

وأشار صندوق «هدف» إلى الآلية والإجراءات والخطوات التي يجب على المهتمين القيام بها للتسجيل في البوابة، وهي كالتالي:

– دخول صفحة التسجيل في البوابة، ثم إدخال بيانات التسجيل المطلوبة.

– بعد انتهاء عملية التسجيل سيستلم المتقدم رسالة عبر بريده الإلكتروني، تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور.

– يتجه المتقدم إلى صفحة تسجيل دخول البوابة ويُدخِل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

اقرأ أيضًا:

التسجيل في البوابة الوطنية للعمل.. «هدف» يحدد الشروط

ضوابط وآلية التسجيل في برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية من «هدف»